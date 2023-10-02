5 kişilik ailenin tehlikeli yolculuğu kamerada!
Mersin'de 2'si çocuk 1'i bebek 5 kişinin bindiği motosikletin trafikteki tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Mersin'in Akdeniz ilçesi İstiklal Caddesi'nde seyir halindeki motosiklet faciaya davetiye çıkardı.
Cadde üzerinde seyreden motosikleti süren kişinin önünde bir çocuk otururken arkasında da bir çocuk oturdu.
Motosikletin en arka kısmında oturan annenin kucağında ise bebek olduğu görüldü. Trafikte bir süre seyreden motosiklet, daha sonra gözden kayboldu.
Bir eliyle motosikletin hakimiyetini sağlayan bir eliyle de arkasındaki çocuğu tutmaya çalışan motosiklet sürücüsünün ve arkasında oturanların kask takmaması dikkat çekti.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Döve döve alınan karar
- İçişleri kimliğini açıkladı
- Türkiye'nin yanıt aradığı soru...
- Özgür Demirtaş istifa nedenini açıkladı!
- İYİ Parti'den 'AKP ile ittifak' açıklaması
- Hatay'da büyük tehlike kapıda
- Çetelere çökmenin maliyeti ne kadar?
- 4 müze 100 gün boyunca ücretsiz!
- Topluma 'baskı artsın' mesajı
- Üniversite hastaneleri Covid-19 uyarısı yaptı