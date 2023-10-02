5 kişilik ailenin tehlikeli yolculuğu kamerada!

Yayınlanma: 02.10.2023 - 20:26

Güncelleme: 02.10.2023 - 20:27

Mersin'in Akdeniz ilçesi İstiklal Caddesi'nde seyir halindeki motosiklet faciaya davetiye çıkardı.

Cadde üzerinde seyreden motosikleti süren kişinin önünde bir çocuk otururken arkasında da bir çocuk oturdu.

Motosikletin en arka kısmında oturan annenin kucağında ise bebek olduğu görüldü. Trafikte bir süre seyreden motosiklet, daha sonra gözden kayboldu.

Bir eliyle motosikletin hakimiyetini sağlayan bir eliyle de arkasındaki çocuğu tutmaya çalışan motosiklet sürücüsünün ve arkasında oturanların kask takmaması dikkat çekti.