14 yaşındaki çocuklar arasında bıçaklı kavga: 1 kişi yaralandı!

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, 14 yaşındaki iki çocuk arasında çıkan kavgada biri bıçakla yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı çocuk, tedavi altına alındı. Polis, şüpheliyi bıçakla birlikte yakalayıp soruşturma başlattı.

14 yaşındaki çocuklar arasında bıçaklı kavga: 1 kişi yaralandı!
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İHA
Yayınlanma: 10.04.2025 - 17:16

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, 14 yaşındaki 2 çocuk arasındaki kavgada biri bıçakla yaralandı.

Olay, saat 14.30 sıralarında Fatih Mahallesi Okul Caddesinde meydana geldi. Yabancı uyruklu 14 yaşındaki Ö.E. ile B.T.(14) arasında küfürleşmeden dolayı tartışma çıktı.

Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada Ö.E., elindeki bıçakla B.T.’yi bacağından yaraladı. Şüpheli polis ekiplerince suç aleti bıçakla yakalandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.


Etiketler: #14 yaşındaki #Çocuk #bıçaklı kavga

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