Çankırı’da bıçaklı kavga: 20 yaşındaki genç ağır yaralandı

Yayınlanma: 03.04.2025 - 13:02

Güncelleme: 03.04.2025 - 13:02

Buğday Pazarı Mahallesi Çarşamba Pazarı Caddesi’nde L.A., M.A., A.F.C. ve A.Ö.Ö. arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada L.A., husumetlisi A.Ö.Ö.’yü bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan 20 yaşındaki genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Şüpheli L.A. ile birlikte M.A. ve A.F.C. polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin daha önce de birçok suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.