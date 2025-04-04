Kadıköy'de esnaf ile taksici arasında bıçaklı kavga!
Kadıköy’de taksici ile tartışan bir esnaf, tartıştığı taksiciye bıçak çekti, ardından ticari taksinin arka camını kırdı.
Kadıköy’de yaşanan olayda, iddiaya göre bölgede esnaflık yapan bir yurttaş ile yoldan geçen ticari taksi sürücüsü arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesiyle aracından inen taksici ile esnaf birbirine girdi.
Çevredekilerin kavgayı ayırmaya çalıştıkları sırada esnaf, taksiciye bıçak çekti, ardından taksinin arka camını kırdı.
Yaşanan kavga, çevredekilerin araya girmesiyle kısa sürede son buldu.
Kavga anları ise yurttaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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