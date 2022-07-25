14 yaşındaki kızını taciz eden 'baba' tutuklandı
Bursa'nın Gemlik ilçesinde Yılmaz Ç. (47), 6 yıl önce boşandığı eşinden olan kızı A.Ç.’yi (14) taciz ettiği nedeniyle tutuklandı. Olay, babası ile birlikte kalan A.Ç.’nin annesine attığı mesajlarla ortaya çıktı.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde Yılmaz Ç. (47), 6 yıl önce boşandığı eşinden olan ve velayeti annesinde bulunan kızı A.Ç.’den, iddiaya göre aralarındaki bağın kopmaması için birkaç günlüğüne kendi evinde kalmasını istedi. Babasının evine giden A.Ç, birkaç gün sonra annesine cep telefonundan mesaj gönderdi.
A.Ç. mesajında babası için, "Yılmaz bana dokundu. Kapının önünde duruyor, çıkmama izin vermiyor. Beni, ‘Annene söyleme, sana telefon alacağım’ diye tehdit etti” ifadelerini kullandı. Genç kızın annesi mesaj üzerine, eski eşinin evine gitmek üzere yola çıkıp polise de ihbarda bulundu.
KAPIYI POLİS ZORUYLA AÇTI
Anne zili çalmasına rağmen kapı açılmadı. Bu sırada İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de adrese geldi. Polisin uyarıları üzerine kapıyı açan Yılmaz Ç. gözaltına alınırken, A.Ç. de ifadesine başvurulmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Pedagog eşliğinde ifadesi alınan A.Ç., annesine mesajda yazdıklarını emniyette de tekrarlayarak babasının tacizine uğradığını öne sürdü.
Emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği Gemlik Adliyesi’nde hakim karşısına çıkarılan Yılmaz Ç., ‘çocuğa cinsel istismar’ suçundan tutuklanarak Bursa Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.
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