7 çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen imam tutuklandı!
Balıkesir’in Dursunbey ilçesindeki Ericek Mahallesi’nde köy camisinde görevli mahalle imamının, 8-12 yaş aralıklarında 4'ü erkek 7 çocuğa cinsel tacizde bulunduğu iddia edildi. Çocukların durumu ailelerine bildirmeleri üzerine hakkında soruşturma açılan imam, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Balıkesir Sokak Çocukları Derneği Başkanı Muhammet Karakoyun, "Diyanet Başkanlığı bu görevlileri ne derece inceleyip araştırıyor" diye sordu.
Balıkesir’in Dursunbey ilçesindeki Ericek Mahallesi’nde, mahalle imamının, yaklaşık iki ay önce köydeki cami içindeki Kuran kursunda, yaşları 8 ile 12 yaşlarındaki 4’ü erkek 7 çocuğa cinsel tacizde bulundu.
Çocukların olayı ailelerine bildirmeleri üzerine, 7 Temmuz'da imam hakkında Dursunbey Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla soruşturma açıldı.
İMAM TUTUKLANDI
Çocukların pedagog eşliğinde ifadesi alınırken imam da soruşturmadan bir gün sonra jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İfade işlemlerinin ardından tutuklama talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edilen imam, tutuklanarak Kepsut Cezaevi’ne gönderildi.
Tutuklanan imamın Balıkesir İl Müftülüğü tarafından yaklaşık 3 ay önce Kepsut ilçesinden Dursunbey ilçesine bağlı Ericek Mahallesi'ne atandığı öğrenildi.
"DİYANET BAŞKANLIĞI ÇALIŞANLARI NE DERECE ARAŞTIRIYOR?"
Balıkesir Sokak Çocukları Derneği Başkanı Muhammet Karakoyun ise olayın son derece vahim ve endişe verici olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:
"Bu imamın en ağır şekilde cezalandırılmasının yanı sıra Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, il ve ilçe müftülüğü bünyesindeki bu görevlilerin böyle eğilimlerinin olup olmadığı ne derece araştırılıp inceleniyor? Bu kişiliksizleri şiddetle kınıyoruz. Kuranı Kerim öğrenmeleri ve dini, ahlaki eğitim almaları için gönderildikleri camide böyle sapkınların cinsel tacizine, tecavüzüne uğrayan yavruların psikolojileri ne olacak? Bu olayın takipçisi olacağız."
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