14 yaşındaki üvey toruna istismar iddiası! 'Bornozla dolaşıyordu'
Ankara’da 58 yaşındaki O.S. hakkında, 14 yaşındaki torunu M.M.’ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 16 yıl hapis cezası istendi. Annenin şikayetiyle gözaltına alınan O.S., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kırgızistan uyruklu M.M., geçen yıl 25 Haziran’da, anneannesinin ikinci evliliğini yaptığı O.S.’nin birlikte yaşadıkları evde kendisine cinsel istismarda bulunduğunu, Adana’da yaşayan annesine anlattı. Annenin şikayetiyle gözaltına alınan O.S., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
“EVİN İÇİNDE BORNOZLA DOLAŞIYORDU”
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma tamamlanarak, O.S. hakkında ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan 16 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede ifadesine yer verilen O.S., “Eşimle aramızda anlaşmazlıklar var. Bu nedenle bana iftira atıyorlar. M.M. son zamanlarda benimle küfürlü konuşuyordu. Evin içinde bornozla dolaşıyordu” dedi.
“VÜCUDUNDA İSTİSMAR İZLERİ VAR”
İddianamede yer verilen adli görüşmeci raporunda ise mağdur çocuk M.M.’nin beyanlarının güvenilir bulunduğu belirtildi. Ankara Yıldırım Beyazit Üniversitesi Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nce düzenlenen raporda da M.M.’de cinsel istismar eylemlerine ilişkin iz ve emarelere rastlanıldığı ifadesi yer aldı. Sanık O.S., iddianamenin kabul edildiği Ankara 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.
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