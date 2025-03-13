14 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Kayseri'de, hakkında 14 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 14 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.A'yı (46) yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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