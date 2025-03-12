Yöntemleri ifşa oldu... Diyarbakır ve Batman'da suç örgütü operasyonu: 17 gözaltı

Diyarbakır ve Batman'da suç örgütlerine silah temin eden şüphelilere yönelik operasyonda 17 kişi yakalandı. Şüphelilerin kargo şirketi araçlarına özel bölümler yaparak, silah zulaladıkları tespit edildi.

Yöntemleri ifşa oldu... Diyarbakır ve Batman'da suç örgütü operasyonu: 17 gözaltı
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DHA
Yayınlanma: 12.03.2025 - 14:37

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütlerine silah temin ederek suça aracılık eden ve silah kaçakçılığı yaparak haksız kazanç elde eden şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

17 GÖZALTI

Şüphelilerin ayrıca silah sevkiyatı yapacağı belirlendi. Ekipler, Diyarbakır ve Batman'da operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 17 şüpheli yakalandı.

Adreslerde 3 uzun namlulu tüfek, 11 tabanca ve 500 fişek ele geçirilirken; şüphelilerin polise yakalanmamak ve dikkat çekmemek için kargo şirketi araçlarına özel bölümler yaparak, silah zulaladıkları tespit edildi.

Soruşturma sürüyor. 


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