Genç kadını taciz eden 64 yaşındaki erkek gözaltına alındı

Ankara'da, E.G. (19) caddede yürürken kendisine tacizde bulunduğunu iddia ettiği M.E.'yi (64) yakalayıp, polise teslim etti.

Genç kadını taciz eden 64 yaşındaki erkek gözaltına alındı
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 12.03.2025 - 18:02

Olay, saat 14.00 sıralarında, Altındağ ilçesi Anafartalar Caddesi'nde meydana geldi. E.G., iddiaya göre, caddede yürürken kendisini takip edip tacizde bulunan M.E.'yi fark etti. 

E.G., M.E.'yi yakalayıp bağırarak çevredekilerden polis çağırmasını istedi. E.G., şüpheliyi montundan tutup, polis ekibinin geleceği noktaya doğru götürdü. Çevrede toplananlar da şüpheliye tepki gösterdi.

Şüpheli, bölgeye gelen polis ekibi tarafından gözaltına alındı. E.G.'nin, M.E.'yi polis noktasına götürmesi ve çevrede toplananların tepkileri, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 


Etiketler: #Ankara #taciz #gözaltı

İlgili Haberler

Samsun'da yolda yürüyen kadına tacizde bulunup, darbetmişti: Yakalandı!

Samsun'da yolda yürüyen kadına tacizde bulunup, darbetmişti: Yakalandı!
Sokak ortasında tacize uğrayıp darbedilen Damla: Artık yüzümün sol tarafını hissetmiyorum

Sokak ortasında tacize uğrayıp darbedilen Damla: Artık yüzümün sol tarafını hissetmiyorum
Zeytinburnu'nda komşusuyla davalık olan kişinin maruz kaldığı tacizi anlattı

Zeytinburnu'nda komşusuyla davalık olan kişinin maruz kaldığı tacizi anlattı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler