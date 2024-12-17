14 yıl 5 ay hapisle aranıyordu: Fethiye'de yakalandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde hakkında 14 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
"Hırsızlık" suçundan 14 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, ekiplerce yakalandı.
CEZAEVİNE GÖRÜLDÜ
Hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Etiketler: #Fethiye
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