Fethiye'de ev sahibini soyan kiracı tutuklandı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde ev sahibini soyduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Karaçulha Mahallesi, Sıtkı Koçman Caddesi'ndeki evinden 190 bin lira değerinde altın ve 5 bin lirası çalınan kişi, durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin aynı apartmanda yaşayan hırsızlık yapılan ev sahibinin kiracısı E.D. olduğunu belirledi.
Düzenlenen operasyonla yakalanan şüphelinin evinde çalınan altın ve para da ele geçirildi.
TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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