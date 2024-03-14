Nevşehir'de 14 yıl cezası bulunan şahıs yakalandı
Nevşehir’de hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Avanos İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Yapılan çalışmalarda hakkında “Bir Kimseyi Fuhuşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya Aracılık Etmek veya Yer Temin Etmek” suçundan toplam “14 Yıl” kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan N.G. isimli şahıs yakalandı.
N.G. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.
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