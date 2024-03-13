Okuldan bilgisayar ve televizyon çaldı: Güvenlik kamerasına yakalandı

Yayınlanma: 13.03.2024 - 16:01

Güncelleme: 13.03.2024 - 16:01

Olay, 6 Mart’ta Şeyh Hamit Mahallesi’ndeki Hamit Acar Ortaokulu’nda meydana geldi.

Gece saatlerinde pencereyi zorla açıp içeri giren şüpheli, 9 monitör, 1 bilgisayar, 1 televizyon ve matkabı alıp kaçtı. Ertesi sabah okula gelen yöneticiler, durumu fark edip polise haber verdi.

Polis, güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin kimliğinin, 'hırsızlık' suçundan daha önce de kaydı olan Serdar Coşkun olduğunu belirledi. Şüphelinin Bayram Baba Mahallesi’nde bir evde saklandığını belirleyen polis, düzenlediği operasyonla Serdar Coşkun'u yakaladı.

İfadesinde okuldan çaldığı eşyaları sattığını söyleyen Coşkun, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.