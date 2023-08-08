14 yıl sonra: Münevver’in katili Cem Garipoğlu’nun emniyetteki son karesi ortaya çıktı!

Yayınlanma: 08.08.2023 - 17:16

Güncelleme: 08.08.2023 - 17:27

Geçtiğimiz hafta oyuncu Nilperi Şahinkaya’nın paylaşılan bir fotoğrafı sosyal medyada tepki çekti. Şahinkaya’nın tepkiye neden olan fotoğraf karesinde, Münevver Karabulut’u vahşice katleden Cem Garipoğlu’nun kız kardeşi Sakine Garipoğlu’nun yer almasıydı. Paylaşılan bu fotoğraf karesinin ardından Münevver Karabulut cinayeti yeniden gündem oldu.

Habertürk gündeme gelen Münevver Karabulut cinayetinin katil zanlısı Cem Garipoğlu’nun hiç yayınlanmamış yeni bir fotoğraf karesine ulaştı.

Teslim edildikten sonra Cinayet Büro Amirliği’ne götürülen Cem Garipoğlu, emniyet amirinin odasında fotoğrafı çekildi.