Avukat Feyza Altun'dan, Cem Garipoğlu'nun kardeşi Sakine Garipoğlu'nun paylaşımına tepki: 'Garipoğlu ailesinin üyelerinde bu cinayeti kutsama eğilimi var'

Yayınlanma: 05.08.2023 - 15:43

Güncelleme: 05.08.2023 - 15:46

Münevvet Karabulut cinayeti Türkiye'nin hafızasındaki yerini korurken; katil Cem Garipoğlu ve ailesi de farklı iddialarla zaman zaman gündeme gelmeye devam ediyor.

Bu isimlerden biri de son olarak Cem Garipoğlu'nun kız kardeşi Sakine Garipoğlu oldu. Sakine Garipoğlu, ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya ile aynı fotoğraf karesinde yer almasıyla gündem oldu.

ŞAHİNKAYA AÇIKLAMA YAPTI

Tepkilerin ardından bir açıklama yapan Şahinkaya, "Arkadaşlar hakkımda dünyanın en aptal linç kampanyası başlatıldı. Hemen cevap vermem lazım. Biz Melis Şakak ile aynı mahallede oturuyoruz, komşuyuz. İkimiz de Çeşme’de ayrı ayrı konaklıyorken bir buluşalım akşam yemeği yiyelim dedik. Melis de ‘Birlikte kaldığım arkadaşlarım da gelebilir mi?’ dedi. Ben de ‘Gelebilir’ dedim. Sonra yemekte masada Sakine diye bir arkadaşı daha vardı. Ben Sakine’yi tanımıyordum. O kadar bilgili olamadım, kusura bakmayın" dedi.

KAN DONDURAN PAYLAŞIM

Söz konusu fotoğraf gündemdeki yerini korurken; bu kez de Sakine Garipoğlu'na ait olduğu iddia edilen bir paylaşım Türkiye'yi ayağa kaldırdı.

Paylaştığı fotoğrafta büstün boğazında V şeklinde duran makas, akıllara Münevver Karabulut cinayetinin ortaya çıkmasının ardından yayılan otopsi raporunu getirdi.

İşte Sakine Garipoğlu'na ait olduğu öne sürülen iddia edilen o paylaşım...

KORKUNÇ AYRINTILAR YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Yapılan adli tıp araştırmalarına göre Münevver Karabulut'un vücudunda 13'ü kafasında olmak üzere 29 kesik bulunduğu, başı gövdesinden sağken ayrıldığı, vücut ve giysilerinde birden fazla erkeğin tükürük ve spermi bulunduğu tespit edilmişti.

DNA testlerine göre spermlerin Cem Garipoğlu'nun soyağacından aynı aile bireylerine ait olduğu belirlenmiş; Münevver Karabulut'un boynunun altında V şeklinde 2 kesik bulunması, diğer kesiklerin analizi, sırtında toprak bulunması; uzman görüşlerine göre sadist bir ayinde işkence edilerek öldürüldüğü öne sürülmüştü.

AVUKAT ALTUN'DAN TEPKİ

Söz konusu paylaşım Türkiye'yi ayağa kaldırırken; Avukat Feyza Altun'dan da konuya ilişkin bir yorum geldi.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Altun, "Bu arada suç elbette şahsidir. Ancak Garipoğlu ailesinin üyelerinde garip şekilde bu cinayeti kutsama, normalleştirme eğilimi var. Sanıyorum tepkimiz buna. (Münevver Karabulut otopsisinde boğazının V şeklinde kesildiği tespit etmişlerdi)" ifadelerini kullandı.