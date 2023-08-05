Cem Garipoğlu'nun kardeşi Sakine Garipoğlu'na ait olduğu öne sürülen paylaşım tartışma yarattı

Yayınlanma: 05.08.2023 - 11:25

Güncelleme: 05.08.2023 - 11:25

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya ve Melis Çatak'la aynı karede yer aldığı fotoğrafları yayılan, katil Cem Garipoğlu'nun kız kardeşi Sakine Garipoğlu, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Sakine Garipoğlu'nun eleştirilmesinin başlıca sebebi, birkaç yıl önce ailecek Münevver Karabulut'un öldürüldüğü koltukta kahkaha atarak poz vermeleri ve bunu sosyal medyada paylaşmalarıydı.

O PAYLAŞIM TARTIŞMA YARATTI

Cem Garipoğlu'nun işlediği cinayet ve cinayetten sonra yaşananlarla birlikte Sakine Garipoğlu'nun koltuk pozu yeniden konuşulmaya başlamışken; kız kardeş Garipoğlu'nun Instagram hesabından yaptığı iddia edilen paylaşım tartışma yarattı.

Paylaştığı fotoğrafta büstün boğazında V şeklinde duran makas, akıllara Münevver Karabulut cinayetinin ortaya çıkmasının ardından yayılan otopsi raporunu getirdi.

İşte Sakine Garipoğlu'nun hesabından paylaşıldığı iddia edilen o paylaşım...

NE OLMUŞTU?

Yapılan adli tıp araştırmalarına göre Münevver Karabulut'un vücudunda 13'ü kafasında olmak üzere 29 kesik bulunduğu, başı gövdesinden sağken ayrıldığı, vücut ve giysilerinde birden fazla erkeğin tükürük ve spermi bulunduğu tespit edildi.

DNA testlerine göre spermlerin Cem Garipoğlu'nun soyağacından aynı aile bireylerine ait olduğu belirlendi. Münevver Karabulut'un boynunun altında V şeklinde 2 kesik bulunması, diğer kesiklerin analizi, sırtında toprak bulunması; uzman görüşlerine göre sadist bir ayinde işkence edilerek öldürüldüğü öne sürüldü.

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

Sakine Garipoğlu'na ait olduğu iddia edilen ve tüyler ürperten manidar paylaşım Twitter'da yayıldı ve binlerce kullanıcı duruma tepkisini gösterdi.

İşte o tepkilerden bazıları...