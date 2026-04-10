14 yıl sonra su yüzeyine çıkmıştı... Sivas’taki köy yeniden sulara gömüldü!

Sivas'ın Hafik ilçesine uzaklığı 24 kilometre olan eski Pusat köyü, 2010 yılında barajın su tutmasının ardından bir yıl içerisinde suya gömüldü.

Yıllar içerisinde; kuraklık, tarımsal sulama ve baraj suyunun 50 kilometre uzaklıkta bulunan 4 Eylül Barajına içme suyu takviye edilmesiyle baraj suları sular gözle görülür derecede çekildi.

Suların çekilmesiyle geçtiğimiz yıl, yaklaşık 14 yıldır sular altında kalan eski Pusat köyü gün yüzüne çıktı. Köyün 14 yıl sonra yeniden ortaya çıkmasıyla köy sakinleri duygu dolu anlar yaşamıştı. Ancak bu yıl yağan karların erimesi ve yağışların bol olmasıyla baraj yeniden doldu.

14 yıl sonra 1 yıl kendini gösteren tarihi köy yeniden sular altında kaldı. Köyden geriye kalan yine köy camisinin minaresi oldu.