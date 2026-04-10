Cumhuriyet Gazetesi Logo
14 yıl sonra su yüzeyine çıkmıştı... Sivas’taki köy yeniden sulara gömüldü!

10.04.2026 14:58:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Hafik ilçesinde Pusat-Özen Barajı'nın yapımıyla sular altında kalan asırlık köy, yaşanan kuraklıkla birlikte baraj sularının çekilmesiyle 14 yıl sonra yeniden gün yüzüne çıkmıştı. Karların erimesiyle köy tekrar sulara gömüldü.

Sivas'ın Hafik ilçesine uzaklığı 24 kilometre olan eski Pusat köyü, 2010 yılında barajın su tutmasının ardından bir yıl içerisinde suya gömüldü.

Yıllar içerisinde; kuraklık, tarımsal sulama ve baraj suyunun 50 kilometre uzaklıkta bulunan 4 Eylül Barajına içme suyu takviye edilmesiyle baraj suları sular gözle görülür derecede çekildi.

Image

Suların çekilmesiyle geçtiğimiz yıl, yaklaşık 14 yıldır sular altında kalan eski Pusat köyü gün yüzüne çıktı. Köyün 14 yıl sonra yeniden ortaya çıkmasıyla köy sakinleri duygu dolu anlar yaşamıştı. Ancak bu yıl yağan karların erimesi ve yağışların bol olmasıyla baraj yeniden doldu.

14 yıl sonra 1 yıl kendini gösteren tarihi köy yeniden sular altında kaldı. Köyden geriye kalan yine köy camisinin minaresi oldu.

Image

İlgili Konular: #Baraj #sivas #köy

Akbelen'de keşif sürüyor: Kriminal bir olaya operasyon gibi keşif yapılıyor! Muğla'nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı'nın çevresinde Cumhurbaşkanı onayıyla termik santrale kömür sağlamak için kamulaştırılacak alanların değerlerinin tespit edilmesi ve el koyulması için parsellerde yapılan keşif sürüyor. Keşif yönteminin hukuksuz olduğunu belirten Avukat Arif Ali Cangı, "Hukuk Muhakemeleri Kanunu ihlal edilerek matbu tutanaklarla günde 100'ün üzerinde parselin keşfi yapılıyor. Bugün İkizköy'de jandarma koridorunda keşif yapılıyor. Kriminal bir olaya operasyon düzenleniyor görüntüsüyle yapılan bu keşifler hukuken yok hükmündedir" dedi.
Batu 7 gündür kayıp: Arama çalışmaları sürüyor! Mersin'in Tarsus ilçesinde Berdan Çayı'na atladıktan sonra akıntıya kapılıp kaybolan Batu Yetiş Kerem Kaplan'ı (18) arama çalışmaları 7'nci günde sürüyor.
26 kişi hayatını kaybetmişti... Yağmur Apartmanı avukatı Akpek: 'Siyasi sorumlular korunuyor' Hatay Kırıkhan'da 26 kişinin can verdiği Yağmur Apartmanı davasında bilirkişi raporu mahkemeye ulaştı. Binadaki teknik ihmalleri tek tek sıralayan raporun bazı kamu görevlilerini "kusursuz" bulmasına tepki gösteren avukat Deniz Akpek, "Kusur atfetme yetkisi bilirkişide değil hâkimdedir, siyasi sorumlular korunuyor" dedi.