14 yıllık dostluk... Adem amca yolunu gözlüyor: Yaren Leylek için sayılı günler kaldı

Yayınlanma: 25.02.2025 - 17:53

Güncelleme: 25.02.2025 - 17:53

Türkiye'yi 'Avrupa Leylek Köyleri' ağında temsil eden Eskikaraağaç Leylek Köyü, doğa ve hayvanseverlerin yakından takip ettiği özel bir hikayeye sahip. Balıkçı Adem Yılmaz ve Yaren leyleğin dostluğu, doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş tarafından ölümsüzleştirildikten sonra milyonlara ulaştı. 2019'da Karacabey Belediyesi'nin desteğiyle yönetmen Burak Doğansoysal tarafından belgesel haline getirilen bu dostluk, Çekya'daki Prag Film Festivali'nde "En İyi Belgesel" ödülünü kazandı.

Balıkçı Adem Yılmaz, Yaren ile ilk karşılaşmasını şu sözlerle anlattı: "2011 yılında balık avlarken kayığıma kondu. Ben de o anda tuttuğum balıklarla besledim. Ertesi gün yine geldi. Böylece her sabah kayığıma konup balık yeme alışkanlığı kazandı. O günden beri dostluğumuz sürüyor."

Her yıl baharın gelişini Yaren ile birlikte karşılayan Adem Yılmaz, bu sene de leyleğini heyecanla beklediğini dile getirdi. "Gelmesine birkaç gün kaldı. Biraz da tedirginim, her yıl 'Acaba bu sene de gelir mi?' diye düşünüyorum. İnşallah mart ayının 5’ine kadar Yaren’imizi bekliyoruz. Köy halkı da onu çok seviyor, herkes heyecan içinde" dedi.

Yaren'in gelişi, sadece Eskikaraağaç Köyü için değil, doğa tutkunları için de büyük bir anlam taşıyor. Yıllardır süren bu dostluk, insanların hayvanlarla kurabileceği güçlü bağlara dair umut vermeye devam ediyor.