14 yıllık dosya ihbar üzerine tekrar açıldı... Anne, baba ve dayı gözaltına alındı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 2012 yılında 16 yaşındaki Osman Aktepe'nin kaybolmasına ilişkin anne, baba ve dayının da aralarında bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında çocuğun annesi, babası ve dayısının da bulunduğu şüpheliler jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), o dönem Aktepe'nin bulunamaması üzerine takipsizlik kararı verilen dosyayla ilgili alınan ihbar üzerine yaklaşık 9 ay önce yeniden çalışma başlattı.

Osman Aktepe'nin (16) aile bireyleri ve olayla bağlantılı olabileceği değerlendirilen kişiler teknik ve fiziki takibe alındı.

Tanık ifadeleri ile telefon dinleme kayıtlarının incelenmesinin ardından Aktepe'nin öldürüldüğü şüphesiyle aralarında çocuğun annesi, babası ve dayısının da bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Nazilli Adliyesi'ne sevk edildi.

Rabia Naz dosyasında kritik gelişme: Aile, Akın Gürlek'le görüşecek Giresun'da 8 yıl önce evlerinin önünde yaralı bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Rabia Naz Vatan'la ilgili dosya geçen günlerde Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamasıyla yeniden gündeme geldi. Ailenin önümüzdeki günlerde Bakanlık yetkilileriyle görüşmesi bekleniyor.
Gülistan Doku ailesinin avukatından çarpıcı iddialar: 'Tuncay Sonel'in nüfuzuyla dosya kapatılmak istendi' Gülistan Doku'nun ailesinin avukatı Ali Çimen, dosyada delillerin karartıldığı, tutanakların gerçeğe aykırı düzenlendiği ve kamu gücüyle örtbas mekanizması kurulduğu iddialarını gündeme taşıdı. Çimen, soruşturmanın yalnızca bir cinayet dosyası olmadığını belirterek, "Bu sadece bir cinayet davası değil, aynı zamanda bir yolsuzluk ve organize suç davasıdır" dedi.
Rojin Kabaiş dosyasında kritik gelişme... Bakan Gürlek açıkladı: Rojin Kabaiş'in telefonu Çin'e gönderilecek Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan Rojin Kabaiş’in ölümüyle ilgili soruşturmada önemli bir adım atıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, acılı aile ile yaptığı görüşmede genç kızın telefonunun incelenmek üzere Çin'e gönderileceğini belirterek, "Bu işin sonuna kadar üzerine gideceğiz" dedi.