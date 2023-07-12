15 gazeteci hakkında tahliye kararı

Yayınlanma: 12.07.2023 - 18:49

Güncelleme: 12.07.2023 - 18:49

Diyarbakır’da yargılanan 15’i tutuklu 18 gazetecinin ilk duruşması ikinci gününde Diyarbakır 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu gazetecilerin tümü hakkında tahliye kararı verdi.

Kararın açıklanmasının ardından salondaki izleyiciler zılgıtlar eşliğinde “Özgür basın susturulamaz” sloganı attı.

Tutuklu gazetecilerin isimleri şöyleydi: Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) Eş Başkanı Serdar Altan, Mezopotamya Ajansı (MA) editörü Aziz Oruç, Mehmet Ali Ertaş, Zeynel Abidin Bulut, Ömer Çelik, Mazlum Doğan Güler, İbrahim Koyuncu, Neşe Toprak, Elif Üngür, Abdurrahman Öncü, Suat Doğuhan, Remziye Temel, Ramazan Geciken, Lezgin Akdeniz ve Mehmet Şahin.

‘TAHLİYE KARARI GECİKMİŞ BİR ÖZÜR’

Gazeteciler hakkında verilen tahliye kararı adliye önünde bekleyen aileler ve gazeteciler tarafından sevilen karşılandı. Gazeteciler için tahliye kararının verilmesini değerlendiren avukat Mehmet Emin Aktar, “İki gündür şunu gördük, mahkemede herkes duydu ki tutuklananlar gazeteciydi” dedi. Aktar, “Soruşturma konusu olan gazetecilik faaliyetleriydi. Soruşturulmaması gereken bir şey soruşturma konusu yapılarak özgürlükleri kısıtlandı. Bugün gecikmiş bir özür niteliğindedir bu tahliye kararı. Herkese geçmiş olsun” diye konuştu.

Dicle Fırat Gazeteciler Derneği Eşbaşkanı Serdar Altan’ın ablası Nuhat Altan ise tahliye kararıyla ilgili şunları söyledi:

“Bu arkadaşların ve kardeşimin hiçbir suçu olamamasına rağmen 13 aydır içeride tutuluyor. Çok sevinçliyiz hepimiz. İki gündür adliye önünde yüzlerce gazeteci ve aile bekliyor. Umarım her gazeteci için bu dayanışma gösterilir. Çok mutluyuz. Burada sevinçten ağlayan insanlar var, darısı diğer siyasi tutukluların başına.”