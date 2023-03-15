15 gündür haber alınamıyordu: Konya'da emekli polis memurunun şüpheli ölümü
Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Piroğlu Sokak üzerinde meydana geldi.
Üç katlı binanın 3. katında yaşayan emekli polis memuru Adnan Yavuz’dan (60) haber alamayan oğlu Y.Y., babasının durumundan şüphelenmesi üzerine çilingir çağırdı. Çilingir yardımıyla eve giren Y.Y., babasını hareketsiz halde buldu.
HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Adnan Yavuz'un hayatını kaybettiği belirlendi.
ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ SONRASI NETLİK KAZANACAK
Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Adnan Yavuz'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Adnan Yavuz'un ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacak.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Deprem bölgelerinde sel felaketi!
- Mersin'de AKP'lilerden toplu istifa
- Erdoğan reklam!
- Liseler arası maçta 'Nazi' selamı skandalı
- Hatay Valisi istifa etti
- Fatih Altaylı'dan Belözoğlu'nun sözlerine sert tepki!
- İstanbul depremi için muhtemel dört senaryo
- İsyan eden yurttaş canlı yayında AKP'lilere küfür etti
- '13. Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu olacak'
- Selvitopu’ndan Erdoğan’a yanıt: Buyrun dönüştürün!