15 gündür haber alınamıyordu: Konya'da emekli polis memurunun şüpheli ölümü

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Piroğlu Sokak üzerinde meydana geldi.

DHA
Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 23:49
15 gündür haber alınamıyordu: Konya'da emekli polis memurunun şüpheli ölümü
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Üç katlı binanın 3. katında yaşayan emekli polis memuru Adnan Yavuz’dan (60) haber alamayan oğlu Y.Y., babasının durumundan şüphelenmesi üzerine çilingir çağırdı. Çilingir yardımıyla eve giren Y.Y., babasını hareketsiz halde buldu.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Adnan Yavuz'un hayatını kaybettiği belirlendi.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ SONRASI NETLİK KAZANACAK

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Adnan Yavuz'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Adnan Yavuz'un ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacak.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Ölüm Polis memuru emekli polis

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