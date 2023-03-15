'Trafik cezası' tartışmasında kuzenini öldüren şüpheli tutuklandı

Rize'nin Pazar ilçesinde, trafik cezası nedeniyle tartıştığı kuzeni Eray Karadeniz’i (35), sokak ortasında tabancayla vurarak öldüren Suat Kurt (36), tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 16:56
'Trafik cezası' tartışmasında kuzenini öldüren şüpheli tutuklandı
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Pazar Mahallesi'nde, önceki gün iddiaya göre, Antalya'dan ilçeye gelen ve kuzeni Suat Kurt’tun ehliyetiyle araç kiralayan Eray Karadeniz’e polis tarafından birkaç kez trafik cezası kesildi.

Cezaları öğrenen ve araç kiralama şirketi ile sorun yaşayan Suat Kurt, sokak ortasında karşılaştığı Eray Karadeniz’le tartışmaya başladı. Büyüyerek kavgaya dönüşen tartışmada Suat Kurt, belinden çıkardığı tabanca ile Karadeniz'e 3 el ateş edip, kaçtı.

KURTARILAMADI

Kanlar içinde yığılan Karadeniz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yerine gelerek polise teslim olan şüpheli, gözaltına alındı.

Tamamlanan sorgusu sonrası Suat Kurt, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


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