15 Haziran BOLU elektrik kesintisi: BOLU ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?
BOLU ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler ve sokaklar vatandaşların gündeminde. BOLU'da 15 Haziran Cumartesi günü elektrik kesintisi olacak mahalleler ve sokaklar SEDAŞ tarafından tek tek açıkladı. İşte BOLU mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
BOLU ilinde 15 Haziran Cumartesi günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte BOLU ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…
BOLU GEREDE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
GEREDE ilçesinde 15 Haziran Cumartesi 09:30-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MERKEZ mahallelerinde DEMIRLER KÖY YOLU, DEMİRLER KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
BOLU MENGEN ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ
MENGEN ilçesinde 15 Haziran Cumartesi 10:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAYKÖY, SOFTALAR mahallelerinde ÇAY KÖY SOFTALAR MAH, ESKİPAZAR MENGEN YOLU, SOFTALAR MAHALLE YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.
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