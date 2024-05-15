15 Mayıs DÜZCE elektrik kesintisi: DÜZCE ilçelerinde elektrikler ne zaman ve saat kaçta gelecek?

Yayınlanma: 15.05.2024 - 09:05

Güncelleme: 15.05.2024 - 09:05

DÜZCE ilinde 15 Mayıs Çarşamba günü hangi mahalle ve sokaklarda elektrik kesintisi yaşanacak? Planlı çalışmalar kapsamında DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında yapılan kesintiler, SEDAŞ'ın resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda elektriklerin ne zaman geleceği de SEDAŞ tarafından bildirildi. İşte DÜZCE ilçe mahalle ve sokaklarında elektriğin geleceği saatler…

DÜZCE AKÇAKOCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

AKÇAKOCA ilçesinde 15 Mayıs Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: GÜNEY mahallelerinde GÜNEY KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 15 Mayıs Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AYAZLI mahallelerinde DUMLUPINAR CD., İLKAY SK., İMGE SK., KABASAKAL SK., KAYABAŞI CD., KAYALI, KAYALI SK., LIMANCIK, LİMANCIK SK., NAZENDE SK., PALMIYE, TEKIN sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 15 Mayıs Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MAREŞAL, MERKEZ, REDİFLER mahallelerinde ÇAM YUVA KÜME EVLER, REDİFLER KÖYÜ İÇ YOLU, REDİFLER KÖYÜ YOLU, YAGCILAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 15 Mayıs Çarşamba 09:00-17:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AHMETDAGI, CUMHURİYET, EDİLLİ, HACI YUSUFLAR, HASANÇAVUŞ, KALKIN, KEÇİKAYA, KÖYIÇI, MÜCAVIR, MÜCAVİR, N KENDISI, PAŞALAR, TAHİRLİ mahallelerinde 1055, AKÇAŞEHİR DÜZCELİLER SİTESİ, ALİ ÇAVUŞ SK., BOLU GÜNEŞ SİTESİ, EDILLI., EDİLLİ KÖYÜ YOLU, HASANÇAVUŞ KÖYÜ YOLU, HAYALIM, HAYALİM SK., HUZUR TATİL KÖYÜ, KALKIN, KALKIN KÖYÜ YOLU, KARASU ŞİLE YOLU, KÖY IÇI, KÖY SOKAĞI, KÖYIÇI, KUĞU SK., PASALAR, PAŞALAR KÖYÜ YOLU, TAHIRLI, TAHİRLİ KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 15 Mayıs Çarşamba 09:00-11:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACI YUSUFLAR mahallelerinde SELİN SK., SUMRU SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

AKÇAKOCA ilçesinde 15 Mayıs Çarşamba 12:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HACI YUSUFLAR mahallelerinde AKAY SK., ÇERÇILER, ÇERÇİLER SK., KOKURDAN CD., MEYDAN SK., SADIK REIS, TEKKE SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE MERKEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

MERKEZ ilçesinde 15 Mayıs Çarşamba 08:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOÇYAZI mahallelerinde 2220. SK., 2260. SK., 2262., 2262. SK., 2264. SK., 2267. SK., 2268. SK., 2285. SK., 2287. SK., AKTÜRK SK., ATA, ATA CD., BİLİR SK., NOTER SK., TERZİOĞLU CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 15 Mayıs Çarşamba 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AĞA, AZIZIYE, AZİZİYE mahallelerinde 1021. SK., 1022., 1022. SK., 2021., 2021. SK., ESKİ BAĞDAT CD., ŞAHİN SK., TAŞKÖPRÜ-AZİZİYE KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 15 Mayıs Çarşamba 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇAKIRLAR, TOKUŞLAR mahallelerinde 3470., 3470. SK., 3475. SK., 3479. SK., 3480. SK., 3489., 3489. SK., 3696. CD., MELEN CD., YIGILCA, YIĞILCA CD., YIĞLICA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 15 Mayıs Çarşamba 13:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOÇYAZI mahallelerinde 2329., 2329. SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 15 Mayıs Çarşamba 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: BÜK, BÜYÜKAÇMA-BÜYÜK AÇMA, ÇAMLIK, ÇINARDÜZÜ, ÇORAK, FINDIKÇUKURU, FINDIKLI AKSU, KIREÇKUYUSU, KURULUK, MERKEZ, N KENDISI, SARIÇAM, UÇUK, UĞUR mahallelerinde 1 SK., 10., 2 SK., 3 SK., 5 SK., 7., BÜK, BÜYÜKAÇMA KÖYÜ YOLU, ÇAMLIK, ÇINARDÜZÜ KÖYÜ YOLU, ÇORAK, DEGIRMENBASI, FINDIKÇUKURU, FINDIKLI AKSU, FINDIKLI AKSU KÖYÜ YOLU, KIREÇKUYUSU, KIRKACAK, KURULUK, MERKEZ, SARIÇAM, SARIÇAM MAHALLESİ, Uavtede Yok, UÇUK, UĞUR KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 15 Mayıs Çarşamba 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAZLIK, YESILKÖY, YEŞİLKÖY mahallelerinde 104 SK., 114 SK., 118, DÜZCE AKÇAKOCA YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 15 Mayıs Çarşamba 09:00-10:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: CUMHURIYET, CUMHURİYET, DEGIRMENBASI, DEĞİRMENBAŞI mahallelerinde 11., 177., 2., 9., 9. CD., 9. SK., 905., ADİL SEVEN SK., BEYKÖY İÇ YOLU, BEYKÖY KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 15 Mayıs Çarşamba 02:00-03:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AKPINAR, ÇAM, DARIYERİMENGENCİK, DOĞANLI, ESKİ MENGENCİK, FEVZİÇAKMAK, GÖKÇE, GÜMÜŞPINAR, HACI ALİLER, HACIMEHMET, KAHVECI, KİRAZLI, KÖYÜN KENDİSİ, MERKEZ, MURADİYE MENGENCİK, MURADİYE-MURADİYE MENGENCİK, N KENDISI, PAŞAORMANI, ŞIRALIK, UFUK, ÜÇKÖPRÜ, YENI, YENİ mahallelerinde 107 SK., 109 SK., 112 SK., 112. SK., 113. SK., 1154. SK., 122. SK., 1900., 1900. SK., 5392. SK., 5393. SK., 5394. SK., 5397., 5397. SK., 5400., 5400. SK., 5402., 5402. SK., 5600., 5600. CD., 7000., 7100., 7151., 7155., 7330., 7350., 7400., 7505., 7550., 7565., 7700., 8009., 8010., 8017, 8027., 8036., 8090., 8092., 8095., 9100., 9110., 9124., 9125., 9130., 9131., 9132., 9132./1, 9133., 9500., 9659., 9670., 9805., ANADOLU OTOYOLU, BOLU CD., CAMİ SK., ÇAM, D100 KARAYOLU, DARIYERİMENGENCİK KÖYÜ YOLU, DOGANLI, ESKİMENGENCİK KÖYÜ İÇ YOLU, ESKİMENGENCİK KÖYÜ YOLU, GÖKÇE KÖYÜ İÇ YOLU, GÖKÇE KÖYÜ YOLU, GÜMÜŞPINAR KÖYÜ YOLU, GÜMÜŞPINAR YOLU, HACIALİLER KÖYÜ YOLU, HACIMEHMET, KAHVECI, KİRAZLI KÖYÜ İÇ YOLU, KİRAZLI KÖYÜ YOLU, MERKEZ GÜMÜŞPINAR KÖY SOKAĞI, MERKEZ HACIALILER, MERKEZ HACIALİLER SK., MURADİYE KÖYÜ YOLU, MURADİYE MENGENCİK KÖYÜ İÇ YOL, PAŞAORMANI KÖYÜ YOLU, TÜTÜNCÜ CD., ÜÇKÖPRÜ KÖYÜ İÇ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 15 Mayıs Çarşamba 02:00-03:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 28 EVLER, DARIYERİ YÖRÜKLER, DOGANLI MÜCAVIR, DOĞANLI, DOĞANLI MÜCAVİR-DOĞANLI, FATIH, FATİH, GÖKÇE, MERKEZ, N KENDISI, SAFAK, SIMSIR, ŞAFAK, ŞİMŞİR, UFUK, ÜÇKÖPRÜ, YENIDOGAN, YENİDOĞAN, YEŞİLÇAM mahallelerinde 101 SK., 102 SK., 103 SK., 104., 105., 106 SK., 107., 107. SK., 110 SK., 110., 115 SK., 116 SK., 116., 116. SK., 117 SK., 118 SK., 118., 119 SK., 120 SK., 120., 120. SK., 122 SK., 123., 124 SK., 128 SK., 128., 129 SK., 129. SK., 130 SK., 130., 133 SK., 133. SK., 137. SK., 138., 139 SK., 139., 141 SK., 141. SK., 148., 153., 28 EVLER, 9126., 9200., 9204., 9210., 9211, 9212., 9213., 9215., 9220., 9225., 9234., 9235., 9251., 9252., 9590., 9595., ADAPAZARI BOLU YOLU, ANADOLU OTOYOLU KAYNAŞLI BAĞLA, ÇEVRE YOLU, D-100 KARAYOLU, DOĞANLI KÖYÜ İÇ YOLU, DOĞANLI KÖYÜ YOLU, DÜZCE CD., DÜZCE ÇEVRE YOLU, FİDAN SK., GONCA SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ FABR, GÜRSEL, GÜRSEL SK., KAYNAŞLI GİRİŞİ-K20, KÖY, KÖY KÜME EVLER, KÖY SK., MELİKE SK., MERKEZ DOĞANLI KÖY SOKAĞI, ÖZMER ÇELİK KAPI FABRİKASI, PETEKLI, YEŞİLÇAM KÖYÜ YOLU, YÖRÜKLERKÖYÜYOLU SK., ZİRAATCI MEHMET SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 15 Mayıs Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: KOÇYAZI mahallelerinde 2212. SK., 2276. SK., 2277., 2316., 2317. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 15 Mayıs Çarşamba 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: AZIZIYE, AZİZİYE, CAMİKEBİR, KÜLTÜR, UZUN MUSTAFA, UZUNMUSTAFA, YENİ mahallelerinde 1. sokak, 737., 792. SK., 843., 850., 853. BULVAR, 857., 857. SK., 858, 858. SK., 859. SK., 860. SK., 865. SK., 877. SK., 893. SK., 951., ALPARSLAN TÜRKES, ALPARSLAN TÜRKEŞ, D 100 KARAYOLU, D 100 KARAYOLU CD., İSTANBUL CD., KAYIŞOĞLU SK., MEYDANLAR SK., NEZİH TÜTÜNCÜĞLU BLV., PAZARYERİ İŞYERLERİ KÜME EVLER, RUMELİ SK., TANIŞ SK., TEKNİKER SK., UFUK SK., UZUNMUSTAFA CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 15 Mayıs Çarşamba 10:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SANCAKDERE, YESILKÖY, YEŞİLKÖY mahallelerinde 300, 300. CD., 305, 305 SK., 306 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 15 Mayıs Çarşamba 10:30-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: MEZARLIK, SEKERPINAR, ŞEKERPINAR, YAZLIK mahallelerinde 101, 103, 105 SK., 106, 108 SK., 111 SK., 113 SK., 200 CD., 201 SK., BOĞAZİÇİ KÖYÜ İÇ YOLU, KABALAK KÖYÜ İÇ YOLU, MEZARLIK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 15 Mayıs Çarşamba 11:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇINARLI, N KENDISI mahallelerinde AYDINPINAR KÖYÜ YOLU, ÇINARLI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 15 Mayıs Çarşamba 13:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: SEKERPINAR, ŞEKERPINAR mahallelerinde 101 CD., 200, 202, 202 SK., 204 SK., 205 SK., 206, 206 SK., 207, 207 SK. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 15 Mayıs Çarşamba 13:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: HAKKI HOCA, YAYLAKAPI, YEŞİL mahallelerinde AYDINPINAR KÖYÜ İÇ YOLU, GÖLORMANI KÖYÜ İÇ YOLU, YAYLAKAPI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

MERKEZ ilçesinde 15 Mayıs Çarşamba 13:30-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: YAZLIK, YEŞİLKÖY mahallelerinde 102 CD., 112, 114, 117, 300 CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE KAYNAŞLI ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

KAYNAŞLI ilçesinde 15 Mayıs Çarşamba 08:30-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DARIYERİBAKACAK mahallelerinde DARIYERİBAKACAK KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNAŞLI ilçesinde 15 Mayıs Çarşamba 12:30-15:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: 100, BASYAZICIOGLU, BAŞYAZICIOĞLU, DARIYERİBAKACAK mahallelerinde BAŞYAZICIOĞLU BOLU DAĞI EVLERİ, D-100 BOLU DAĞIKARAYOLU KÜME EVLER, DARIYERİBAKACAK KÖYÜ İÇ YOLU, KÖKNAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

KAYNAŞLI ilçesinde 15 Mayıs Çarşamba 16:30-18:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ORHANGAZI, ORHANGAZİ, YÖRÜK mahallelerinde KONURALP 435., KONURALP 435. SK., KONURALP 440., KONURALP 514., KONURALP 514. SK., KONURALP 519., KONURALP 521., KONURALP 546., KONURALP 547., KONURALP 548., KONURALP 549., TEKNOPARK sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE GÜMÜŞOVA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

GÜMÜŞOVA ilçesinde 15 Mayıs Çarşamba 09:00-13:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇEVRİK, FATIH, FATİH mahallelerinde 125. SK., 143. SK., 146. SK., SEHIT SEHABETTIN ARSLAN, ŞEHİT ŞEHABETTİN ARSLAN CD. sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE YIĞILCA ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

YIĞILCA ilçesinde 15 Mayıs Çarşamba 09:00-15:00 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: DOĞANLAR, VAYISLAR mahallelerinde DOĞANLAR KÖYÜ İÇ YOLU, VAYISLAR sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

DÜZCE CUMAYERİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

CUMAYERİ ilçesinde 15 Mayıs Çarşamba 09:00-12:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ALI USTA, ALT, BÜYÜKMELEN, ELMALIDERE, ESENTEPE, ESKIOGLU, KIRAN, KÖYÜN KENDİSİ, ÖRENIÇI, YALPANKAYA, YANIKSAYVANT mahallelerinde KÖY SOKAĞI, ALI USTA, ALT, BASPINAR, BASPINAR/7, BÜYÜKMELEN KÖYÜ YOLU, ÇELİKDERE KÖYÜ İÇ YOLU, ESENTEPE KÖYÜ YOLU, ESKIOGLU, kersendüzü iç yolu, KIRAN, MERKEZ/39, ÖRENIÇI sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.

CUMAYERİ ilçesinde 15 Mayıs Çarşamba 14:00-17:30 saatleri arasında elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler ve sokaklar: ÇELİKDERE, HARMANKAYA, KIRAN, MERKEZ, N KENDISI, ORTA, ÖRENİÇİ, YALPANKAYA, YANIKSAYVANT mahallelerinde AZAP, ÇELİKDERE KÖYÜ YOLU, HARMANKAYA, HARMANKAYA KÖYÜ YOLU, IGDIR, KARATOPRAK, MERKEZ KÜME EVLER, ORTA KÜME EVLER, ÖRENİÇİ, öreniçi yolu, YEŞİLTEPE KÖYÜ YOLU sokaklarında veya caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır.