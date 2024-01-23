15 nerenin plakası? 15 plaka kodu hangi şehre ait?
Türkiye Cumhuriyeti'ndeki araç plakaları, Türkiye'nin il isimlerinin alfabedeki sıralamaları doğrultusunda, 0’dan 81’e kadar sıralanarak belirlenmiş durumdadır. Şehirlerarası yolculuklarda sıklıkla karşımıza çıkan farklı plakalar ise merak konusu oluyor. Peki, 15 nerenin plakası? 15 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?
Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 15 nerenin plakası? 15 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?
Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.
15 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?
Türkiye’de 15 plaka kodu nereye ait sorusunun cevabı Burdur’dur. Osmanlı Devleti’nin son yıllarında bağımsız bir sancak konumunda olan Burdur, cumhuriyetin ilan edilmesinin ardından 1923 yılında vilayet statüsünü kazanmıştır. Burdur’a 15 plaka kodunun verildiği tarih ise 1962’dir.
Burdur Merkez İlçeleri Plaka Kodları:
15 AA 001 – 15 AA 999
15 AZ 001 – A5 AZ 999
15 A 0001 – 15 A 9999
15 C 0001 – 15 C 9999
15 M 0001 – 15 M 4000
15 T 0001 – 15 T 4000
Bucak İlçesi Plaka Kodlar:
15 EA 001 – 15 EA 999
15 EZ 001 15 EZ 999
15 MA 001 – 15 MA 999
15 MZ 001 – MZ 999
15 T 4001 – 15 T 5000
Tefenni İlçesi Plaka Kodları:
15 FA 001 – 15 FA 999
15 FZ 001 – 15 FZ 999
Gölhisar İlçesi Plaka Kodları:
15 HA 001 – 15 HA 999
15 HZ 001 – 15 HZ 999
Karamanlı İlçesi Plaka Kodları:
15 KA 001 – 15 KA 999
15 KZ 001 – 15 KZ 999
Yeşilova İlçesi Plaka Kodları:
15 LA 001 – 15 LA 999
15 LZ 001 – 15 LZ 999
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