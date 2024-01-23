15 nerenin plakası? 15 plaka kodu hangi şehre ait?

Yayınlanma: 23.01.2024 - 15:48

Güncelleme: 23.01.2024 - 15:48

Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 15 nerenin plakası? 15 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.

15 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?

Türkiye’de 15 plaka kodu nereye ait sorusunun cevabı Burdur’dur. Osmanlı Devleti’nin son yıllarında bağımsız bir sancak konumunda olan Burdur, cumhuriyetin ilan edilmesinin ardından 1923 yılında vilayet statüsünü kazanmıştır. Burdur’a 15 plaka kodunun verildiği tarih ise 1962’dir.

Burdur Merkez İlçeleri Plaka Kodları:

15 AA 001 – 15 AA 999

15 AZ 001 – A5 AZ 999

15 A 0001 – 15 A 9999

15 C 0001 – 15 C 9999

15 M 0001 – 15 M 4000

15 T 0001 – 15 T 4000

Bucak İlçesi Plaka Kodlar:

15 EA 001 – 15 EA 999

15 EZ 001 15 EZ 999

15 MA 001 – 15 MA 999

15 MZ 001 – MZ 999

15 T 4001 – 15 T 5000

Tefenni İlçesi Plaka Kodları:

15 FA 001 – 15 FA 999

15 FZ 001 – 15 FZ 999

Gölhisar İlçesi Plaka Kodları:

15 HA 001 – 15 HA 999

15 HZ 001 – 15 HZ 999

Karamanlı İlçesi Plaka Kodları:

15 KA 001 – 15 KA 999

15 KZ 001 – 15 KZ 999

Yeşilova İlçesi Plaka Kodları:

15 LA 001 – 15 LA 999

15 LZ 001 – 15 LZ 999