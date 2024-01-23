14 nerenin plakası? 14 plaka kodu hangi şehre ait?
Türkiye Cumhuriyetindeki araç plakaları, Türkiye'nin il isimlerinin alfabedeki sıralamaları doğrultusunda, 0’dan 81’e kadar sıralanarak belirlenmiş durumdadır. Şehirlerarası yolculuklarda sıklıkla karşımıza çıkan farklı plakalar ise merak konusu oluyor. Peki, 14 nerenin plakası? 14 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?
Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 14 nerenin plakası? 14 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?
Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.
14 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?
Türkiye’de kullanılan 14 plaka kodu nereye ait sorusuna verilecek cevap Bolu’dur. Osmanlı Devleti’nin son yıllarında bağımsız bir sancak olarak varlığını sürdüren Bolu; cumhuriyetin ilan edilmesinin ardından 1923 yılında vilayet statüsünü kazanmıştır.
Bolu Merkez İlçeleri Plaka Kodları:
14 AC 001 - 14 AZ 999
14 BA 001 - 14 BZ 999
14 BE 001 - 14 BE 999
14 EA 001 - 14 EZ 999
14 T 0001 - 14 T 2499
Bolu Mudurnu İlçesi Plaka Kodları:
14 LA 001 - 14 LZ 999
14 T 4000 - 14 T 4500
Bolu Gerede İlçesi Plaka Kodları:
14 KA 001 - 14 KZ 999
14 M 5000 - 14 M 5499
14 T 3500 - 14 T 3999
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