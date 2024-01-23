14 nerenin plakası? 14 plaka kodu hangi şehre ait?

Yayınlanma: 23.01.2024 - 15:44

Güncelleme: 23.01.2024 - 15:44

Aracın plakası bir vasıtanın devlet mercileri tarafından tanınır olmasını, ilgili vasıtanın sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve aracın trafiğe çıkabilir olduğunu belirtme noktasında son derece önemli bir rol alır. Peki, 14 nerenin plakası? 14 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

Türkiye'de araç plakaları, Türkiye Motorlu Taşıtlar Sicil Tüzüğü'ne göre belirlenir. Türkiye'deki araç plakaları, bir dizi harf ve rakam kombinasyonundan oluşur. Bu kombinasyon, belirli bir düzen içinde olup, plaka üzerinde çeşitli bilgileri ifade eder.

14 HANGİ ŞEHRİN PLAKASI?

Türkiye’de kullanılan 14 plaka kodu nereye ait sorusuna verilecek cevap Bolu’dur. Osmanlı Devleti’nin son yıllarında bağımsız bir sancak olarak varlığını sürdüren Bolu; cumhuriyetin ilan edilmesinin ardından 1923 yılında vilayet statüsünü kazanmıştır.

Bolu Merkez İlçeleri Plaka Kodları:

14 AC 001 - 14 AZ 999

14 BA 001 - 14 BZ 999

14 BE 001 - 14 BE 999

14 EA 001 - 14 EZ 999

14 T 0001 - 14 T 2499

Bolu Mudurnu İlçesi Plaka Kodları:

14 LA 001 - 14 LZ 999

14 T 4000 - 14 T 4500

Bolu Gerede İlçesi Plaka Kodları:

14 KA 001 - 14 KZ 999

14 M 5000 - 14 M 5499

14 T 3500 - 14 T 3999