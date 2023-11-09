15 Temmuz anmalı mesaj... Emniyet önce paylaştı, sonra sildi

Yayınlanma: 09.11.2023 - 21:57

Güncelleme: 09.11.2023 - 21:57

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 'O hain geceyi unutmadık, unutturmayacağız' mesajı ile 15 Temmuz gecesi emniyet binasına saldırı anına ait görüntüleri yayımlayan bir paylaşım yaptı.

15 Temmuz gecesine ait güvenlik kamera görüntülerinde, bina girişi TOMA’lar ile kapatılıyor. Daha sonra kapalı haldeki yol saat 00.21'de TOMA'ların darbe girişiminde bulunan askerlerin kullandığı tanklar tarafından itilerek açılmaya çalışılıyor. Tank ile 2 TOMA'nın karşı karşıya kaldığı anlarda yoğun silah sesleriyle birlikte çatışma başlıyor.

Öte yandan zamanlamasının dikkat çektiği mesajı emniyet sildi.



