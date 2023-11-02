El konulmuştu: Polat çiftine ait araçlar emniyette sergilendi!
Polat çiftine yapılan operasyonun ardından, çekicilere yüklenerek götürülen çiftin ev ve işyerlerindeki 13 araç, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. Sergi sırasında operasyon görüntüleri emniyet bahçesindeki led ekranda yayınlandı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, lüks hayatlarıyla dikkat çeken Engin Polat ve Dilan Polat'la ilgili "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlattı.
MASAK tarafından da haklarında rapor hazırlanan Polat çiftinin hesaplarında 200 milyon liralık şüpheli para tespit edildi.
Raporun ardından Polat çiftine ve şirketlerine ait 24 araca el konuldu.
El konulan araçlardan 13 tanesi bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde sergilendi.
Araçlar arasından en çok dikkat çeken ise Engin Polat'ın eşi Dilan Polat'a doğum gününde aldığı Ferrari ile G kasa Mercedes oldu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kurultayda verilecek İmamoğlu kararı
- Hüda Kaya hakkında yeni gelişme!
- Gazeteciler hakkında karar
- 'Kendisinden çok...'
- Sigaraya kasım zammı
- Hizbullahçı öğretmen dönemi!
- İYİ Parti'de kritik istifa!
- Fed faiz kararını açıkladı
- Salonda dikkat çeken pankart!
- Önce serbest bırakıp sonra ağırlaştırılmış müebbet...