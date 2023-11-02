El konulmuştu: Polat çiftine ait araçlar emniyette sergilendi!

Yayınlanma: 02.11.2023 - 17:31

Güncelleme: 02.11.2023 - 18:00

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, lüks hayatlarıyla dikkat çeken Engin Polat ve Dilan Polat'la ilgili "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlattı.

MASAK tarafından da haklarında rapor hazırlanan Polat çiftinin hesaplarında 200 milyon liralık şüpheli para tespit edildi.

Raporun ardından Polat çiftine ve şirketlerine ait 24 araca el konuldu.

El konulan araçlardan 13 tanesi bugün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde sergilendi.

Araçlar arasından en çok dikkat çeken ise Engin Polat'ın eşi Dilan Polat'a doğum gününde aldığı Ferrari ile G kasa Mercedes oldu.