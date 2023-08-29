15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda havaya ateş açan 'Salvator Salih' gözaltına alındı

Yayınlanma: 29.08.2023 - 08:41

Güncelleme: 29.08.2023 - 08:41

İstanbul Bayrampaşa’da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda etrafa küfürler savuran, daha sonra elindeki silahla rastgele ateş açan M.S.L. isimli şüpheli, gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi.

SİLAH KURUSIKI ÇIKTI

Öte yandan söz konusu görüntülerin eğlence amaçlı çekildiği ve 2 yıl öncesine ait olduğu belirtilirken havaya ateş açılan silahın da kurusıkı olduğu öğrenildi.

Şahsın yapılan sorgulamasında adli makamlarca “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” suçundan ifadesinin alınmasına yönelik aranıyor olduğu ve birçok ayrı suçtan kaydının olduğu öğrenildi.

Şahıs, “Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması” suçundan sevk edildiği mahkemede, adli kontrol hükümlerinin uygulandığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yanında bulunan kişiler ile birlikte havaya ateş ederek polislere küfür eden şüpheli, cep telefonu ile çektiği görüntüleri daha sonra sosyal medya hesabında paylaşmıştı.

Paylaştığı videolar sosyal medyada tepki toplarken, şüphelinin daha öncede aynı yere havaya ateş ederek küfürler savurduğu görüntüleri sosyal medya da paylaştığı öğrenilmişti.

Başka bir görüntüde adının 'Salvator Salih' olduğunu söyleyen maganda, yanında bulunan kişiler ile eline aldığı bıçak ile herkesi keseceğini söyleyerek o görüntüleri de paylaşmıştı.