15 Temmuz Şehitler Köprüsü üstünde intihar girişimi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir kişi, köprünün üstüne çıkarak intihar girişiminde bulundu. Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda şahıs ikna edilerek karakola götürüldü.

İHA
Yayınlanma: 20.07.2024 - 20:40
15 Temmuz Şehitler Köprüsü üstünde intihar girişimi
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Olay, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikametinde saat 17.00 sıralarında yaşandı.

İddiaya göre, psikolojik sorunları olan bir şahıs aracıyla köprü üzerinde durup, köprüden atlamak istedi.

Köprüden geçen diğer sürücüler tarafından polis ekiplerine haber verildi.

YARIM SAAT SÜRDÜ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, atlamak isteyen şahsı yaklaşık yarım saat ikna etmeye çalıştı. Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda şahıs ikna edilerek karakola götürüldü.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.


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