Cemil Tugay'ın yakın koruması intihar etti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın koruması Haydar İnanır, intihar etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.07.2024 - 09:45
Cemil Tugay'ın yakın koruması intihar etti
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın, Karşıyaka Belediye Başkanlığı döneminden bu yana korumalğını yapan Haydar İnanır, silahla kendini vurdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İnanır'ın Cenaze töreni bugün ikindi namazına müteakip Örnekköy Cemevi'nden kaldırılacak.


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