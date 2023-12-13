15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 8 araçlık zincirleme kaza

Yayınlanma: 13.12.2023 - 11:20

Güncelleme: 13.12.2023 - 11:33

Feci kaza, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Avrupa Yakasından Anadolu Yakasına geçiş güzergahında saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı yönde giden iki araç henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza yaptı.

Kazaya 6 aracın daha karışmasıyla zincirleme trafik kazası meydana geldi. Diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken Avrupa'dan Anadolu istikametine geçişte trafik tek şeritten verildi.

Kaza nedeniyle köprüde iki yönde de trafikte yoğunluk yaşandı. Kaza yapan araçların kaldırılması için çalışmalar sürüyor.