15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde intihar girişimi!

İstanbul’da bir kişi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde intihar girişiminde bulundu. Ekiplerin intihara kalkışan şahsı ikna çalışmaları devam ediyor.

İHA
Yayınlanma: 15.08.2024 - 15:11
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Olay, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikametinde saat 11.00 sıralarında yaşandı.

İddiaya göre, sorunları olan bir şahıs aracıyla köprü üzerinde durup, köprüden atlamak istedi. Köprüden geçen diğer sürücüler, durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, şahsı eyleminden vazgeçirmek için ikna etmeye çalışıyor. Olay yerindeki polis ekipleri tarafından köprüde ulaşım kontrollü şekilde sağlanırken, köprüden geçmek isteyen sürücüler uzun araç kuyrukları oluşturdu.


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