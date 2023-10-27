Cumhuriyetimizin 100.Yılı
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün trafiğe kapatılması kararı iptal edildi

İstanbul Valiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün araç trafiğine kapatılması yönündeki kararın etkinlik komitesinin yaptığı son incelemeler sonucunda iptal edildiğini açıkladı.

DHA
Yayınlanma: 27.10.2023 - 07:28
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İstanbul Valiliği, Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında yapılacak etkinlikler nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün trafiğe kapatılacağını bildirmişti.

Valilik söz konusu kararı iptal ettiğini duyurdu.

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı himayesinde düzenlenecek olan 29 Ekim Cumhuriyetimizin 100. Yılı kutlamaları kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 26 -27-28 ve 29 Ekim tarihlerinde belirli saatler arasında araç trafiğine kapatılması kararı alınmıştı. Organizasyon komitesinin yaptığı son incelemeler sonucunda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılacak faaliyetlerin yapılacağı alternatif bir alan bulunmuştur. Sonuç itibariyle köprünün kapatılması kararı kaldırılmıştır. Cumhuriyetimizin 100. Yılını kutlama etkinlikleri planlandığı şekilde devam edecektir" denildi.
 


29 Ekim 15 Temmuz Şehitler Köprüsü

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