Çocuk tecavüzü bir evcilik oyunu değildir!

11 Aralık 2022 Pazar

Altı yaşında bir kız çocuğuna önce gelinlik giydiriliyor, sonra beline kıpkırmızı bir kuşak bağlanıyor. Altı yaşındaki kız çocuğu neden bu gelinliği giydiğini bilmiyor, beline bağlanan kıpkırmızı kuşağın neden bağlandığını da bilmiyor, kimseler de ona söylemiyor. Bu kıpkırmızı kuşak onun bakire olduğunu simgeliyor, kızdan çok büyük bir adam işe ilk bu kuşağı açarak başlayacak ve kızın dümdüz göğsünü okşayacak ve şöyle diyecek: “Şimdi biz seninle evlendik, sen benim karım ben de senin kocanım. Evliler kapılar kapandıktan sonra evcilik oynarlar bunu da kimselere anlatmazlar” diyecek ve altı yaşındaki kız başını sallayacak ve ardından küçük bedeni acılar içinde kalacak. Ama bu bir oyun; bağırmaması, kapıları açıp kaçmaması gerekiyor. Adam öyle söyledi.

Şimdi başınızı önümüze eğip utanç içinde “imdat” diye bağırdığınızı duyuyorum, kız çocuğunu o odadan kaçırmalıyız! Bütün çocuklar için, bütün insanlık için onu oradan kaçırmalıyız! Hayır kız çocuğunu kaçıramıyoruz ve o kız çocuğu yıllarca evcilik oynadığını sanıyor. Çünkü kimseler ona sürekli tecavüze uğradığını söylemiyor, elinde cep telefonu yok, arkadaşı yok! O bir odada tek başına acılar içinde kıvranıyor.

Sürekli tecavüze uğrayan kızın babası İsmailağa cemaati bağlantılı Hiranur Vakfı’nın “onursal başkanı” Yusuf Ziya Gümüşel. Kızını evcilik oynamaya o gönderdi. Evcilik oynadıklarını söyleyen adam da bir başka tarikat mensubu Kadir İstekli. Ve 29 yaşında.

Yıllar sonra kız çocuğu evcilik oynamadığını bir radyo programını dinlediğinde öğrendi. Artık kız 13 yaşına gelmişti, nişan yapıldı, 14 yaşında geldiğinde de düğün. Düğünden dört ay sonra annesi Fatma Gümüşel kızını hastaneye götürdü. Adetlerinde düzensizlik vardı. Doktor çocuğa istismarı hemen anladı ve polise haber verdi. Savcılık soruşturma başlattı. Ancak tarikat soruşturma sırasında kemik yaşı ölçümüne 21 yaşındaki başka bir kadın soktu. Kadir İstekli’nin hastaneden çıkarken kadını getiren Hiranur Vakfı’nda çalışan Mehmet Emin Marangoz’a bağırdı ve çevredeki herkes duydu: “Kızın yaşı 18 olsa yeterdi, daha büyük birini neden getirdiniz?” Ve soruşturma esrarengiz bir biçimde kapandı. Ve küçük kız 18 yaşında resmi nikâhla Kadir İstekli’nin karısı oldu. Bir çocuk doğurdu, acıları, sıkıntıları biraz yatıştı ama artık Kadir İstekli’yle ilişkiye girmek istemiyordu ve bu kez evcilik oyununun yerini dayak almıştı. Ve her şeyi göze alarak 30 Kasım 2020 günü bedenindeki morluklarla İstanbul Anadolu Savcılığı’na gitti ve her şeyi anlattı. Şimdilerde sessizce tecavüz davasının sonucunu bekliyor.

Bize tüm bu olayları duyuran BirGün Gazetesi’den Timur Soykan şimdilerde ölüm tehdidi alıyordur eminim. Ve yiğit bir kadın TİP milletvekili Sera Kadıgil Meclis’te altı bakanlığa şöyle sesleniyor:

Adalet Bakanlığı’na: Kemik yaşı tespitinde çocuk yerine 21 yaşındaki bir kadının sokulmasına rağmen rapor düzenleyen kamu görevlileri hakkında neden bir soruşturma başlatılmadı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na: Bu vakfın üyeleri ve cemaat müritleri tarafından temas edilen kaç çocuk istismara uğramıştır? Bu çocuklar için çocuk koruma sistemine dahil edilmeleri hakkında bir kararınız olacak mıdır? İstismar edilen kız çocuğunun kendisi ve çocukları hakkında herhangi bir koruma tedbiri uygulanmış mıdır? Çocukların geleceği için bir çalışma yapılmış mıdır? Bakanlığınız söz konusu davaya müdahil olacak mıdır?

İçişleri Bakanlığı’na: Yaşanan olayda kız çocuğunun istismarına giren sürecin kamusal alanda pek çok tanık huzurunda yaşandığı açıktır. Muhit karakoluna ya da mahalle muhtarına ulaşan herhangi bir ihbar var mıdır? İstismarı ihbar etme yükümlülüğü bulunan kamu personeli hakkında herhangi bir soruşturma başlatıldı mı?

RTÜK’ün bağlı olduğu Turizm ve Kültür Bakanlığı’na: Çocuk istismarıyla gündeme gelen Hiranur Vakfı hakkında devamlı övücü haberler yapan TGRT Haber ve Türkiye gazetesi hakkında herhangi bir yaptırım uygulanacak mıdır?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına: Hiranur Vakfı’nın Sancaktepe yerleşkesinin bulunduğu arazinin niteliğinin değiştirilerek neden vakfa verilmiştir ?

Ve Milli Eğitim Bakanlığı’na: İstismar edilen çocuğun eğitim hakkı elinden alınarak zorunlu eğitim sisteminin içinde yer almaması hakkında herhangi bir işlem yapılmış mıdır? Eğitim hakkı engellenen çocukları tespit için herhangi bir çalışmanız var mı?

Şimdi bu sorulara yetkili kurum ve kuruluşlardan yanıt ve yaptırım bekliyoruz. ACİL! Çünkü kurtarılmayı bekleyen çocuk sayısı hiç de az değil! İMDAT!