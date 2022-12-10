Muharrem İnce: 6-7 yaşındaki çocuklara dini nikâh kisvesi altında evlilik yaptırılıyor; bu şerefsizliktir, namussuzluktur, alçaklıktır!

10 Aralık 2022 Cumartesi, 21:57

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Malatya’da; İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızını 6 yaşında imam nikahıyla evlendirmesine ilişkin "18 yaşın altındaki 6-7 yaşındaki çocuklara dini nikâh kisvesi altında evlilik yaptırılıyor, bu şerefsizliktir, namussuzluktur, alçaklıktır. Bu nikâhı kim kıyıyor, şahidi kim, bu ana baba kim? Bunlar bulunmalı ve cezalandırılmalıdır. Çocuklarımızı cemaatlere, tarikatlara teslim edemeyiz. Eğer bir yurtta çocuğa taciz, tecavüz olmuşsa, ‘Aman bu cemaatin oyunu kaybederim’ diye bir dünya yok… Biz namuslu oy istiyoruz, sapıkların oyunu istemiyoruz" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bir dizi ziyaret için geldiği Malatya’da açıklamalarda bulundu.

İnce, şöyle konuştu:

"O NİKÂHI KIYAN, ŞAHİTLİK EDEN, ANA VE BABA HAPSE ATILMALI"

Türkiye’nin gündeminde iğrenç bir olay var. 6 yaşındaki bir çocuğun evlendirilmesi hepimizi derinden yaraladı, hepimiz üzgünüz. Bu konuda dün bir konuşma yaptım. '6 yaşındaki çocuğa dini nikâhı kim kıydı? Bunun şahitleri kimler? Bu ana baba, o dini nikâhı kıyan ve şahitlik edenlerin hepsi hapse atılması lazım' dedim. Yalaka medya ‘Muharrem İnce dini nikâha savaş açtı’ diye haber yaptı. Bu kadar kötü olabilirler, bunların Müslümanlığı da tartışmalı. Dini nikâha savaş açan yok, ben diyorum ki; 18 yaşın altındaki 6-7 yaşındaki çocuklara dini nikâh kisvesi altında evlilik yaptırılıyor, bu şerefsizliktir, namussuzluktur, alçaklıktır. Bu nikâhı kim kıyıyor, şahidi kim, bu ana baba kim? Bunlar bulunmalı ve cezalandırılmalıdır. Üstü kapatılmamalı. Bana ne senin 18 yaşın üzerinde dini nikâh yaptırırsın, yaptırmazsın orası benim sorunum değil. 18 yaşın üzerindeki dini nikâhla ilgili bir derdimiz yok. Onu kendimizde yaptırdık. Bizim derdimiz 6, 7, 8 yaşındaki çocuklara dini nikâh adı altında bu sapıklığı yapan kimler? O nikâhı kıyan da ona şahitlik eden de oraya onu oturtan da hepsinin hapse atılması lazım.

"DEVLETİ TARİKAT VE CEMAATLERE TESLİM ETMEYİN"

Bunlar FETÖ’den ders almadı. FETÖ gitti yerini başka cemaatlere, tarikatlara bırakıyorlar. Uyarıyorum; ne zaman darbe yapmaya kalkarlarsa o zaman 'terörist' diyecekler. Baştan 'Hoca Efendi' diyorlardı, sonra teröriste geldiler. Bakın yine aynısını yapacaksınız. Aklınızı başınıza almıyorsunuz. Devleti tarikat ve cemaatlere terk etmeyin. Milli Eğitim Bakanı’na sesleniyorum; değerler eğitimi adı altında hangi cemaat ve tarikatlara çocuklarımızı teslim ediyorsun? Bu dersi kimler veriyor? Bunun acilen açıklanması lazım.

"NAMUSLU OY İSTİYORUZ"

Devletin görevi bunu bulup çıkarmaktır. Ortada fiili bir durum var. Çocuklarımızı cemaatlere, tarikatlara teslim edemeyiz. Eğer bir yurtta çocuğa taciz, tecavüz olmuşsa, ‘Aman bu cemaatin oyunu kaybederim’ diye bir dünya yok. Böyle bir dünya yok.

İnce, bir gazetecinin “Siz ne yapacaksınız” sorusu üzerine “Orayı dozerle yıkacağım. O yurdu dozerle yıkacağım. Kapatmak değil ne kapatması. Biz namuslu oy istiyoruz, sapıkların oyunu istemiyoruz. Atatürk düşmanlarının da oyunu istemiyoruz. Namuslu oy istiyoruz” dedi.