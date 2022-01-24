15 yaşındaki çocuğu öldürdüler, paraları alıp kaçtılar
Batman'ın Beşiri ilçesinde 3 kişi, gittikleri akaryakıt istasyonunda işletmenin sahibinin oğlu Ahmet Eren'i (15) tabancayla vurarak öldürüp, kasadaki paraları alarak kaçtı.
Beşiri ilçesi İkiköprü beldesinde bugün saat 03.30 sıralarında kimliği belirsiz 3 kişi, akaryakıt istasyonuna gitti. İşletmenin sahibinin oğlu Ahmet Eren'i silahla başından ve göğsünden vuran şüpheliler, 2 çalışanı da ellerinden ve ayaklarından bağlayıp, kasadaki paraları alarak kaçtı. Çalışanlardan biri, ellerindeki ipi çözüp, telefonla jandarmayı aradı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi Ahmet Eren'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
MORGO KALDIRILDI
Ahmet Eren’in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Batman Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı
Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
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