Şanlıurfa’da pompalı tüfekli kuyumcu soygunu
Şanlıurfa’da, kar maskesiyle girdikleri kuyumcuyu tüfekle etkisiz hale getiren 2 şüpheli, yaklaşık 1 kilo altınla kaçtı.
Olay, sabah saatlerinde Yenişehir Mahallesi'nde bulunan kuyumcu İbrahim Çeliktaş'a ait iş yerinde gerçekleşti.
İddiaya göre, yüzlerini kar maskesi ile gizleyen 2 şüpheli, tüfekle Çeliktaş'ı etkisiz hale getirdikten sonra tezgahta bulunan yaklaşık 1 kilo altını aldı.
Şüpheliler altınlarla kaçtıktan sonra kuyumcu Çeliktaş, durumu polise bildirdi. İhbarla olay yerine gelen ekipler, parmak izi ve güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.
Polis, altınlarla kaçan şüphelilerin kimliklerinin tespit edilerek yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.
Video Haberler
- Kadıköy'de yan baktın cinayeti
- İstanbul'da bir yoksulluk öyküsü
- Kazada yaralandı: 'Çek kanka güzel çek'
- Zincirlikuyu'da araç alev aldı
- Metro istasyonunda intihar girişimi
- Ünlü şarkıcıyı klip çekiminde yılan soktu
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt geldi
- AGİ nedir? AGİ düzenlemesi kimin işine yaradı?
- 'Yeliz'den CHP'lilere skandal sözler
- 'Acil onay' için çarpıcı değerlendirme
En Çok Okunan Haberler
- 3. dozda yat etkiler belli oldu
- Soylu, Erdoğan'ın fotoğrafına ne diyecek?
- BDDK'den 5 kişi hakkında suç duyurusu
- İmamoğlu'ndan Soylu'ya sert sözler
- Dolarda gözler yeni tedbir paketine çevrildi
- Merkez Bankası yeni dolar kuru rakamını açıkladı
- Soylu, İmamoğlu'nu hedef aldı
- Alkol ve sigaraya bir zam daha geliyor
- Akşener'den İBB'ye 'terör teftişi' açıklaması
- The Economist’ten çarpıcı 'ekonomi' analizi