15 yaşındaki çocuk, 26 gün sonra ormanda bir barakada bulundu

Yayınlanma: 25.10.2023 - 12:33

Güncelleme: 25.10.2023 - 12:44

Karaman'da ortaokuldan bu yıl mezun olan Merve D.Ş., 28 Eylül günü birkaç eşyasını alıp evden ayrıldı. Durumu fark eden ailesi, polis merkezine gidip kayıp başvurusunda bulundu.

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler yaptığı araştırma Merve’nin en son sosyal medya hesabından bir kızla konuştuğunu ve onun yanına gittiğini saptadı.

26 GÜN SONRA BULUNDU

Araştırmasını derinleştiren polis, Merve'yi dün Konya'nın Seydişehir ilçesinde ormanda bir barakada buldu. 26 gün sonra bulunan Merve, Karaman'a getirilerek devlet koruması altına alınıp sevgi evlerine yerleştirildi. Polis, Merve'nin yanına gittiği sosyal medyada tanıştığı kızın kimliğini belirlemek için çalışmasını sürdürüyor.

“TEK İSTEĞİM ADALET YERİNİ BULSUN”

Kızı bulunduğu için mutlu olduğunu belirten Ahmet Ş., polise teşekkür etti. Velilere, sosyal medya uyarısında bulunan Ahmet Ş. şunları söyledi:

''Benim, çocuğumla hiç bir sıkıntım yoktu. Bu sosyal medya denen illet, çocuğumuzu bazı yönlere yöneltti. Bu sosyal medya platformlarından çocuklarımızı uzak tutarsak çocuklarımızı daha iyi koruyabiliriz. Ben buradan tüm ailelere sesleniyorum. Ne olur, çocuklarımızı sosyal medya tuzaklarından uzak tutalım. Ben çocuğumun aklını çelenlerin, aklına girenlerin de bir an önce bulunmasını istiyorum. Benim tek isteğim adalet yerini bulsun, suçlu cezasını çeksin. Benim kızım daha 15 yaşında çocuktur. Katıldığımız televizyon programında bize çocuğumuzun karakola bırakıldığı söylendi. Bizim çocuğumuz karakola bırakılmamış, polisimizin hummalı bir çalışması sonucu iz sürerek bulunduğunu öğrendik. Ben polis ekiplerimize bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Allah onlardan razı olsun. Öğrendiğimiz kadarıyla farklı farklı illerde benim kızımın bulunması için operasyon yapılmış. Biz bunları olaylar sonuçlanınca öğrendik.”