15 yaşındaki çocuk 85 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı

Malatya'da enkaz altında kalan 15 yaşındaki çocuk, ekiplerin çalışması sonucu 85 saat sonra kurtarıldı.

İHA
Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 19:42
15 yaşındaki çocuk 85 saat sonra enkazdan sağ çıkarıldı
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Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ordu'dan Malatya'ya giden Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, İsmetiye Mahallesi'nde yıkılan binaların enkazında arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, 85 saat sonra 15 yaşındaki Nalan Kılıç'ı enkazdan kurtararak 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti. 

Konuya ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "85'inci saatte bir mutluluk daha gerçekleşti. Ekiplerimiz Malatya'da Nalan Kılıç isimli evladımızı enkaz altından sağ salim çıkardı" ifadelerine yer verdi. 



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