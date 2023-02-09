Türk Böbrek Vakfı Başkanı'ndan deprem sonrası 'crush sendromu' açıklaması: 'Yaklaşık 800 kişi...'
Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremde göçük altından kurtarıldıktan sonra yaklaşık 800 crush sondromu yaşayan hastanın olduğunu belirten Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, "10 bin seanslık diyaliz kitine ihtiyaç duyuluyor. Geçici damar giriş yolu ile 2 bin seanslık diyaliz malzemesi bağışını vakıf olarak üstlendik. İlk 500 seanslık malzemeyi İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne bugün teslim ettik" dedi.
Sağlık Bakanlığı, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ve AFAD ile koordinasyon halinde olan Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, göçük altından kurtarıldıktan sonra Crush (ezilme) sendromu yaşayan hasta sayısının bugün itibarıyla 800 civarında olduğunu belirtti.
"YAKLAŞIK 10-11 SEANS DİYALİZE İHTİYAÇ DUYULUYOR"
Vakıf Başkanı Erk, "Crush
sondromu yaşayan 800 civarındaki hastanın akut tedavisi için yaklaşık 10 bin
seanslık diyaliz kitine ihtiyaç duyuluyor. Geçici katater (damar giriş yolu)
ile 2 bin seanslık diyaliz malzemesi bağışını vakıf olarak üstlendik. İlk 500
seanslık malzemeyi İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne bugün teslim ettik. Crush
sendromu yaşayan bir hastanın tedavisi için yaklaşık 10 -11 seans diyalize
ihtiyaç duyuluyor" dedi.
Erk, "Göçük altında kalmaya bağlı oluşan crush
sendromlu hastaların yanı sıra kronik böbrek yetmezliği hastalarının aksayan
diyaliz tedavilerini gerçekleştirebilmeleri için vakfımız gereken tüm
çalışmaları yürütüyor. Deprem bölgesinden gelen yoğun diyaliz merkezi arayışı
talepli telefonlara tek tek yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yakın illerdeki
diyaliz merkezlerine yönlendirme, diyaliz merkezlerine transferlerine araç
sağlama konusunda bölge imkanlarının el verdiği ölçüde lojistik desteklerimizle
hastalarımızın yanında oluyoruz" diye konuştu.
Deprem bölgesinden gelecek diyaliz hastaları için gerekli operasyon İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülüyor.
Şu ana
kadar Türk Böbrek Vakfı, Tekirdağ Diyaliz Merkezlerine deprem bölgesinden 3
hasta, Ahmet Ermiş Diyaliz Merkezine ise 1 hasta gönderildi.
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