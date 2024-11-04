Tek katlı binada yangın çıktı: Evde bulunan misafir hayatını kaybetti

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında bir kadın hayatını kaybetti. Kadının evde misafir olarak bulunduğu öne sürüldü.

Tek katlı binada yangın çıktı: Evde bulunan misafir hayatını kaybetti
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AA
Yayınlanma: 04.11.2024 - 22:04

Yeşilova Mahallesi 1705. Sokak'ta tek katlı evde yangın çıktığını ve bir kadının içeride olduğunu fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bunun üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında, evde misafir olarak bulunduğu öne sürülen kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

İncelemenin ardından ölen kadının cenazesi, kimliğinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Görgü tanıklarından isminin açıklanmasını istemeyen bir kadın, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kadının çığlıklarını duyduk, dışarıya çıktık. Evin içi bir anda alevlerle kaplandı. Elimizden geleni yaptık, müdahale ettik ama kurtaramadık" dedi.

İkamet sahibinin evde bulunmadığı sırada çıkan yangının nedeninin belirlenmesine yönelik inceleme devam ediyor.


Etiketler: #Antalya #Yangın #misafir

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