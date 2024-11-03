Muğla'da orman yangını: Söndürme çalışmaları sürüyor
Muğla’nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınında söndürme çalışmaları devam ediyor.
Yangın, Menteşe ilçesi Kafaca Mahallesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Kafaca İlkokulu’nun üst tarafında yer alan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Dumanları fark eden ve yangına ilk müdahaleyi yapan yurttaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, alevlere müdahale etti.
Yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.
Etiketler: #muğla #Yangın #orman yangını
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