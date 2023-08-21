15 yaşındaki çocuktan 16 gündür haber alınamıyor

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde sabah saatlerinde evinden çıkan 15 yaşındaki çocuktan 16 gündür haber alınamıyor.

İHA
Yayınlanma: 21.08.2023 - 09:53
15 yaşındaki çocuktan 16 gündür haber alınamıyor
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5 Ağustos tarihinde arkadaşlarıyla buluşmak için evden çıkan Rasim Yıldız'dan 16 gündür haber alınamıyor.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde oturan Rasim Yıldız'ın en son Yeşilyayla Mahallesi'nde görüldüğü ortaya çıktı. Polisin soruşturması sürüyor.


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