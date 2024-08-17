15 yaşındaki Duru tabancayla öldürüldü!

Edirne'de, arkadaşının elindeki tabancanın kazara ateş alması sonucu vurulduğu iddia edilen 15 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi.

AA
Yayınlanma: 17.08.2024 - 14:03
15 yaşındaki Duru tabancayla öldürüldü!
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Fatih Mahallesi'ndeki Gaziosmanpaşa Ortaokulu'nun bahçesinde K.C.A. (17), iddiaya göre belinden çıkardığı tabancayı yanındaki arkadaşlarına gösterdi.

Bu sırada tabancanın kazara ateş alması sonucu K.C.A, burada bulunan arkadaşı D.P'yi (15) yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan kız çocuğu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli K.C.A, silahla birlikte polis tarafından gözaltına alındı.


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