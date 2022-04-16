15 yıl 11 ay hapis cezası alan şüpheli Şişli'de yakalandı
İstanbul’da 2017 yılında işlediği gasp suçundan hakkında 15 yıl 11 ay hapis cezası kesinleşen Ramazan C. gözaltına alındı. Tutuksuz yargılanırken hakkındaki ceza kesinleşen şüpheli cezaevine gönderildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından Şişli'de düzenlenen operasyonda 2017 yılında meydana gelen 'Birden fazla kişi ile birlikte konutta geceleyin yağma' suçundan hakkında 15 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası kesinleşen Ramazan C. gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından önce adliyeye ardından cezaevine teslim edildi. (
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