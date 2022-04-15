Suça karıştığı tespit edilen 10 yabancı uyruklu şahıs yakalandı

15 Nisan 2022 Cuma, 14:47

İstanbul’da yabancı uyruklu bazı kişiler sokakta gezen kadınların gizlice videolarını çekip sosyal medyada yayınlanmıştı. Görüntüler sosyal medyada tepkilere neden olurken, Emniyet ve Göç İdaresince yabancı uyruklu şahıslar ile ilgili gereken adli ve idari adımlar atıldı.

Edinilen bilgiye göre, emniyet ekipleri kadınların sokakta gizlice videolarını çekerek sosyal medya hesaplarında paylaşan ve provokatif paylaşımlarda bulunan kişileri ve bunların yanı sıra halkı kin ve düşmanlığa sevk eden, tehdit, hakaret, kasten yaralama, gasp, cinsel istismar gibi çeşitli suça karışan yabancı uyruklu 10 kişi yakalandığı öğrenildi.

Suça karışan şahısların bazıları Göç İdaresi tarafından sınır dışı edilirken, bazıları tutuklandı, bazılarının sınır dışı edilme işlemleri devam ediyor.

GÖÇ MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDİLECEK

Sosyal medya üzerinden kadınların videolarını çekip 13 Nisan tarihinde yayınlayan Pakistan uyruklu zanlı C.R. polis tarafından Eyüpsultan ilçesinde yapılan operasyonla yakalanarak tutuklandı. Halkı kin ve düşmanlığa sevk eden şahsın işlemleri Eyüpsultan Polis Merkezi Amirliğince tamamlanmasının ardından sınır dışı işlemleri için İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edileceği öğrenildi.

Sosyal medya üzerinden kadınların videolarını çekip yayınlayan Pakistan uyruklu şüpheli Z.W. polis ekiplerince Gaziosmanpaşa ilçesinde 12 Nisan tarihinde yapılan operasyonla yakalanarak tutuklandığı öğrenildi.

Yine sosyal medya üzerinden kadınların gizlice videolarını çekip yayınlayan Pakistan uyruklu şüpheli U.M. polis ekiplerince Küçükçemece ilçesinde yapılan operasyonun ardından 27 Mart tarihinde yakalandı. Şahsın, Sefaköy Polis Merkezi Amirliği'nde yapılan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi.

12 Nisan tarihinde Bağcılar ilçesi Çınar Mahallesi’nde sokak ortasında sandalye ile oturup vatandaşlara sözlü münakaşaya giren Suriye uyruklu H.H.’nin adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından, şahıs, sınır dışı edilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü Binkılıç Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildiği öğrenildi.

İstanbul Şişli’de gasp olayına karışan Libya uyruklu A.M.D. isimli şahsın, Şişli Polis Merkezi Amirliğince işlemleri tamamlandıktan sonra sınır dışı işlemlerinin gerçekleşmesi için 10 Nisan tarihinde İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildiği öğrenildi.

Bir çocuğa taciz konusu ile şikayet kaydı oluşturulan Fas uyruklu H.I.’nin Esenyurt Çocuk Büro Amirliği tarafından işlemleri başlatıldı. Müştekinin ifadesinde, bir kişinin kendisini öpmeye çalıştığını, özel bölgelerine dokunmaya çalıştığını beyan etmesi üzerine, şüpheli şahsın tutuklanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

Sosyal medya üzerinden kadınların gizlice görüntülerini çekip sosyal medyada paylaştığı tespit edilen Pakistan uyruklu N.M. polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı. Şahıs adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü Binkılıç Geri Gönderme Merkezine teslim edildiği öğrenildi.

Sosyal medya üzerinden kadınların videolarını çekip yayınlayan Pakistan uyruklu şüpheli M.K. polis ekiplerince Gaziosmanpaşa ilçesinde yapılan operasyonla yakalanarak tutuklandığı öğrenildi.

Kadınların gizlice görüntülerini çekip sosyal medya paylaştığı tespit edilen Pakistan uyruklu T.M.S. adlı şahıs, Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü’nce yakalanarak gerekli adli işlemlerinin ardından 25 Ocak tarihinde sınır dışı işlemleri için İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Yabancı seyahat belgesi temin edilerek 30 Ocak 2022 tarihinde İstanbul Havalimanı’ndan sınır dışı edildiği öğrenildi.