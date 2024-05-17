Yasa dışı şekilde sınırı geçmeye çalışan 5'i FETÖ mensubu 10 kişi yakalandı
Türkiye'den, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 5'i FETÖ mensubu 10 kişi yakalandı. Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yaptı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 5'i FETÖ mensubu 10 kişinin yakalandığını bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. İnceleme sonucunda yakalananlardan 5'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadeleri yer aldı.
Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 17, 2024
Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.
Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 5’inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.… pic.twitter.com/Fq2TJT4aWz
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