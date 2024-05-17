Yasa dışı şekilde sınırı geçmeye çalışan 5'i FETÖ mensubu 10 kişi yakalandı

Yayınlanma: 17.05.2024 - 13:01

Güncelleme: 17.05.2024 - 13:02

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 5'i FETÖ mensubu 10 kişinin yakalandığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. İnceleme sonucunda yakalananlardan 5'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadeleri yer aldı.