Yasa dışı şekilde sınırı geçmeye çalışan 5'i FETÖ mensubu 10 kişi yakalandı

Türkiye'den, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 5'i FETÖ mensubu 10 kişi yakalandı. Açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı yaptı.

AA
Yayınlanma: 17.05.2024 - 13:01
Yasa dışı şekilde sınırı geçmeye çalışan 5'i FETÖ mensubu 10 kişi yakalandı
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 5'i FETÖ mensubu 10 kişinin yakalandığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. İnceleme sonucunda yakalananlardan 5'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadeleri yer aldı.


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