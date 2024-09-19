15 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, okey oynarken böyle yakalandı
Bursa’da çeşitli suçlardan hakkında 15 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli, yakalanmamak için 10 yıl 8 aydır dağlarda çobanlık yaparak kaçtı. 10 yıl 8 ay aradan sonra Bursa şehir merkezine arkadaşıyla buluşmaya gelen şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin geniş çaplı çalışması sonucu kahvede okey oynarken yakalandı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kaçaklar için operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Son olarak yapılan detaylı çalışmada, ’hırsızlık, mala zarar verme, nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme, bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık ve hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma’ suçlarından 9 adet yakalanma emri ile 15 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Davut D.’i detaylı takibe aldı.
Yapılan çalışmalarda şahsın 10 yıl 8 aydır kaçtığı, yakalanmamak için dağlarda çobanlık yaptığı ve sabit bir adresinin olmadığı tespit edildi.
Abisinin ismiyle tanınıyormuş
Soruşturmayı derinleştiren ekipler, Davut D.’nin çalıştığı yerlerde kendisini ağabeyi olan Ali D. olarak tanıttığını belirledi. Çobanlık yaptığı Karacabey’in Tophisar köyünden 10 yıl 8 ay sonra bir günlüğüne merkez Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi’ne geleceği belirlenen Davut D.nin arkadaşlarıyla görüştüğü öğrenildi.
Esenevler Mahallesi’nde tedbir alan ekipler, şüpheli Davut D.’nin gelmesini bekledi. Bir süre sonra arkadaşının yanına gelen Davut D.’yi okey masasında çay içerken yakalayan ekipler gözaltı işlemi yaptı. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürülen Davut D. ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
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